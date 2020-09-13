В Петербурге из-за непогоды закрыли Михайловский и Летний сады

В Северной столице снова ухудшается погода, а ветер дует с большой скоростью. Ради обеспечения безопасности посетителей закрываются сады и парки.

В воскресенье утром, 13 сентября, в официальной группе Русского музея в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщении о закрытии Летнего и Михайловского садов из-за шквалистого ветра. Погулять петербуржцам в этих местах удастся лишь завтра, когда погодные условия вновь станут благоприятными.

Напомним, ГУ МЧС по Петербургу предупреждают жителей города о необходимости быть внимательными. В течение дня прольются дожди, а ветер подует со скоростью 20-23 метра в секунду. Необходимо с осторожностью проходить мимо деревьев и шатких конструкций, которые рискуют упасть от сильных порывов ветра. Автомобили следует парковать в гаражах или безопасных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шторм закрыл петербургскую дамбу.