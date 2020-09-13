Эксперт перечислил важнейшие для Ленобласти вопросы

Эксперт перечислил важнейшие для Ленобласти вопросы
Ходачек поделился своими наблюдениями. Фото: gazeta.spb.ru

Он отметил, что региону есть над чем работать в ближайшем будущем.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Санкт-Петербурга Александр Ходачек перечислил важнейшие для Ленинградской области вопросы. Он отметил, что власти допустили строительство многоэтажек, рядом с которыми нет инфраструктуры. Это – типичная ошибка, свойственная в том числе для других регионов России. Ходачек считает одной из удачных программ – программу «Светофор», она позволила начать решать эту проблему.

Также были воссозданы фельдшерско-акушерские пункты, малокомплектные школы, построены и отремонтированы больницы и детские сады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти формула трехдневного голосования сработала.

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