Строительство второй очереди аэропорта Пулково могут начать уже в 2022 году

Строительство второй очереди аэропорта Пулково могут начать уже в 2022 году
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Работы по возведению второй очереди воздушной гавани Северной столицы — аэропорта Пулково, имеют все шансы начаться в 2022 году.

Во вторник, 15 сентября, вице-губернатор Петербурга Максим Соколов в эфире телеканала «78» рассказал о дальнейших планах развития транспортной инфраструктуры в сфере авиаперевозок. Ожидается, что туристический поток может восстановиться после пандемии уже к 2021 году. В крайнем случае, к 2022 году. Отметим, что цифры пассажиропотока аэропорта говорят о том, что проектирование второй очереди уже стоит начать.

Добавим, что подобные переговоры между городом и концессионером уже пытались проводиться. Обсуждение данного вопроса началось, однако следом наступила пандемия коронавируса, которая внесла в планы свои коррективы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали самолет до Антальи из-за сильно пьяного мужчины, кричавшего «Мяу».

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