Жителей Петербурга ждут бесплатные экскурсии и развлечения в День туризма

Жителей Петербурга ждут бесплатные экскурсии и развлечения в День туризма
Горожане смогут бесплатно прокатиться на речных трамвайчиках. Фото: Baltphoto

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, в этом году он выпадает на воскресенье. Вице-губернатор Максим Соколов рассказал, чем город порадует петербуржцев в связи с этим праздником.

По словам политика, жители Северной столицы на один день смогут почувствовать себя туристами и насладиться всеми прелестями развлечений, которые предлагают гостям города на Неве. В частности, петербуржцев ждут бесплатные экскурсии — как по улицам, рекам и каналам Петербурга, так и в ряде музеев.

Экскурсиями праздничная программа не ограничится, однако подробнее об этом расскажут позже, заявил Максим Соколов в эфире телеканала 78.ru. Отметим, что запись на бесплатные экскурсии стартует уже в ближайшую пятницу, 18 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о петербургских гидах, которые ради привлечения туристов рассказывают о городе небылицы.

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