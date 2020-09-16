Жителей Петербурга ждут бесплатные экскурсии и развлечения в День туризма

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма, в этом году он выпадает на воскресенье. Вице-губернатор Максим Соколов рассказал, чем город порадует петербуржцев в связи с этим праздником.

По словам политика, жители Северной столицы на один день смогут почувствовать себя туристами и насладиться всеми прелестями развлечений, которые предлагают гостям города на Неве. В частности, петербуржцев ждут бесплатные экскурсии — как по улицам, рекам и каналам Петербурга, так и в ряде музеев.

Экскурсиями праздничная программа не ограничится, однако подробнее об этом расскажут позже, заявил Максим Соколов в эфире телеканала 78.ru. Отметим, что запись на бесплатные экскурсии стартует уже в ближайшую пятницу, 18 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о петербургских гидах, которые ради привлечения туристов рассказывают о городе небылицы.