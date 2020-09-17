Петербургский школьник переборщил с обезболивающим и попал в больницу

Школьник в больнице в тяжелом состоянии из-за отравления. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Школьник в больнице в тяжелом состоянии из-за отравления. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские врачи откачивают школьника, который попал к ним с острым пероральным отравлением.

По данным gazeta.spb.ru, ученик шестого класса был госпитализирован накануне, 16 сентября, в Адмиралтейском районе Петербурга. Отмечается, что у него диагностировали отравление веществом психотропного действия – обезболивающим.

В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии. Уточняется, что он вырос в благополучной семьей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что школьник, которого нашли под гаражом в Невском районе, госпитализирован в тяжелом состоянии.