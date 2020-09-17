В Петербурге спасают четвероклассника с переломанным позвоночником

В Петербурге врачи борются за жизнь школьника. Мальчика нашли в Невском районе под гаражом.

По данным gazeta.spb.ru, сообщение из больницы полиция получила накануне, 16 сентября. Врачи отметили, что к ним поступил ученик четвертого класса одной из петербургских школ. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематому головы, а также компрессионный перелом позвоночника. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Отмечается, что мальчика подобрали под гаражом в Невском районе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП со школьником на проспекте Славы.