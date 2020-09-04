По факту смерти школьника в ДТП на проспекте Славы возбуждено уголовное дело

В четверг, 3 сентября, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, на проспекте Славы мужчина за рулем «БМВ Х6» насмерть сбил 13-летнего школьника.

Трагический инцидент произошел на выделенной полосе для общественного транспорта на участке проспекта Славы от улицы Будапештской в сторону Белградской улицы. Мужчина 44 лет, находившийся за рулем иномарки, сбил ученика 7-го класса, который переходил дорогу в неположенном месте.

От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, водителя «БМВ» задержали как подозреваемого, следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о столкновении «Хендай Солярис» и «Мерседеса» на трассе в Ленинградской области. В ДТП есть погибшие.