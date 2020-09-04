В Ленобласти «Солярис» вспыхнул после столкновения с «Мерседесом» на трассе, один человек погиб

Около 00:35 в Тосненском районе Ленинградской области на трассе М-11 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Неизвестный водитель на «Хендай Солярис» направлялся в из Москвы в Северную столицу. В результате мужчина не справился с управлением и врезался в «Мерседес» с прицепом, также ехавший в Санкт-Петербург. За рулем последнего находился 50-летний мужчина.

В результате столкновения «Хендай» и прицеп «Мерседеса» охватил огонь. Пассажир корейского автомобиля скончался на месте аварии, водитель доставлен в медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как тяжелое. На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, а также личности участников ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после аварии на Красносельском шоссе в больнице оказалась женищна-пешеход.