Женщина-пешеход попала в больницу после ДТП на Красносельском шоссе

Женщина-пешеход попала в больницу после ДТП на Красносельском шоссе
Женщина в тяжелом состоянии после ДТП. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Минувшей ночью под Петербургом сбили женщину, которая пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Сейчас она в тяжелом состоянии.

Согласно информации пресс-службы управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, это произошло в ночь на пятницу, 4 сентября, на Красносельском шоссе. Водитель иномарки «Киа Рио» не заметил 40-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, женщину госпитализировали. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства автомобильной аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП на Приморском госпитализировали водителя. У мужчины травмирована нога, его жизни ничего не угрожает.

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