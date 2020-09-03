После ДТП на Приморском госпитализировали водителя

После ДТП на Приморском госпитализировали водителя
Мужчина пострадал, но не слишком серьезно. Фото: ВК / Дорожный инспектор

У мужчины травмирована нога, его жизни ничего не угрожает.

В Приморском районе вечером 3 сентября произошла авария, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в группе «Дорожный инспектор». Все случилось на Приморском проспекте – там столкнулись два автомобиля. На место прибыли сотрудники спецслужб, в том числе карета скорой помощи. Оказалось, что один из участников инцидента пострадал – у него рассечена нога. Мужчину решили госпитализировать, о его состоянии ничего не сообщается.

По предварительным данным, травмированный водитель «играл в шашки», а затем не справился с управлением и влетел в забор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Стачек после ДТП перевернулся автомобиль. Остается надеяться, что все остались живы и невредимы.

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