В отношении замначальника вагонного депо Ярославля возбудили дело

В отношении замначальника вагонного депо Ярославля возбудили дело
Следователи на транспорте возбудили дело. Фото: szsut.sledcom.ru

В Иваново возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника эксплуатационного вагонного депо Ярославль-Главный. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает Северо-Западное управление на транспорте СК РФ. Следователи считают, что в феврале прошлого года представитель фирмы-арендатора вагонов для отправки лома черных металлов предложил замначальника депо взятку.

Предполагалось, что за деньги он скроет технические неисправности грузовых вагонов – стояночный тормоз одного из них был неисправен. За один неисправный грузовой вагон фигуранту дела предлагали 2,5 тыс. рублей.

В результате заместитель начальника успел получить более 128 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали накануне, 16 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге суд отправил под стражу сотрудника УФСИН, который вымогал взятку у осужденного.

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