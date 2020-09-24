В День туризма петербуржцы и гости города могут прокатиться на раритетном «Икарусе»

Автобусы марки Икарус-256 производились в Венгрии с конца 1970-х годов. Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Автобусы марки Икарус-256 производились в Венгрии с конца 1970-х годов. Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

В воскресенье, 27 сентября, полюбоваться ключевыми достопримечательностями города на Неве можно будет из окна раритетного «Икаруса».

Таким образом отметить Всемирный день туризма в Петербурге предлагает СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в рамках акции «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга». Участники этого мероприятия — проводят бесплатные экскурсии и мастер-классы, предоставляют бесплатное посещение музеев и многое другое.

Ровно в 12:00 автобус «Икарус-256» начнет свой маршрут от станции метро «Площадь Александра Невского» и проедет по историческому центру, охватив все главные достопримечательности города. Сопровождать пассажиров будет аудиоэкскурсия, разработанная предприятием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях программы празднования Всемирного дня туризма в Санкт-Петербурге.