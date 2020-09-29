В Петербурге осудили молдаванку, обманувшую пенсионерку на 130 тыс. рублей

В Петербурге Кировский районный суд вынес приговор в отношении гражданки Молдовы Ины Жосан, которую признали виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в городской прокуратуре, суд установил, что молдаванка представилась пожилой петербурженке в качестве родственницы и попросила у нее в долг деньги на лечение своей бабушки. Она пообещала со временем вернуть долг.

Доверчивая пенсионерка, не зная об истинных намерениях злоумышленница, пригласила ее к себе домой и отдала 130 тысяч рублей. После этого Жосан ушла и больше не давала о себе знать.

Суд признал Жосан виновной и приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники похитили у доцента «Политеха» и сотрудника Петропавловки 8 миллионов.