Певица Зара рассказала о жесткой посадке самолета

Певица Зара рассказала о жесткой посадке самолета
Певица не пострадала. Фото: Instagram

Артистка заявила, что летала на выступление, но борт долго не мог сесть.

Популярная певица Зара рассказала о жесткой посадке самолета в Томске. Подробностями инцидента она поделилась в Instagram-аккаунте, поделившись видеозаписями.

Знаменитость сняла, как борт сначала кружил над аэропортом, а потом с трудом село. Всему причиной были неблагоприятные погодные условия. Зара очень переживала и даже в какой-то момент вскрикнула.

«Жестко, нервно, но все же все живы!»

— написала певица.

В результате самолет приземлился, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия запустила регулярные самолеты до Южной Кореи. Выполнять рейсы между Москвой и Сеулом будет российский авиаперевозчик «Россия». Самолет будет летать в Сеул по четвергам, а в Москву — по субботам.

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