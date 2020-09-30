Певица Зара рассказала о жесткой посадке самолета

Артистка заявила, что летала на выступление, но борт долго не мог сесть.

Популярная певица Зара рассказала о жесткой посадке самолета в Томске. Подробностями инцидента она поделилась в Instagram-аккаунте, поделившись видеозаписями.

Знаменитость сняла, как борт сначала кружил над аэропортом, а потом с трудом село. Всему причиной были неблагоприятные погодные условия. Зара очень переживала и даже в какой-то момент вскрикнула.

«Жестко, нервно, но все же все живы!»

— написала певица.

В результате самолет приземлился, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия запустила регулярные самолеты до Южной Кореи. Выполнять рейсы между Москвой и Сеулом будет российский авиаперевозчик «Россия». Самолет будет летать в Сеул по четвергам, а в Москву — по субботам.