Россия запустила регулярные самолеты до Южной Кореи

Самолеты будут летать в Сеул раз в неделю. Фото: pixabay.com

Самолеты будут летать в Сеул раз в неделю. Фото: pixabay.com

С воскресенья, 27 сентября, Россия впервые с начала пандемии запустила рейсы до южнокорейского Сеула.

Решение о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей было принято по итогам заседания российского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Запуск рейсов был утвержден соответствующим распоряжением правительства.

Выполнять рейсы между Москвой и Сеулом будет российский авиаперевозчик «Россия». Самолет будет летать в Сеул по четвергам, а в Москву — по субботам. Первый рейс до Южной Кореи будет выполнен 1 октября, а обратный — 3 октября.

Со временем частота выполнения рейсов может измениться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами. С 21 сентября раз в неделю будут совершаться рейсы в Нур-Султан, Бишкек и Минск, с 27 сентября — в Сеул.