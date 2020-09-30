День мурлыканья и потягивания — повод поумиляться и полениться

30 сентября — День мурлыканья и потягивания. В непростом 2020 году этот шутливый праздник выпал на середину недели, когда тяжелый понедельник уже позади, а на горизонте маячит пятница. Gazeta.SPb.ru рассказывает, что это за дата такая в календаре.

Очевидно, что День мурлыканья и потягивания отмечают любители котов и кошек, а также сами питомцы. О лени последних даже ходят легенды. Они не желают ловить мышей и целыми днями возлежат на своих ложах. А как похолодает, перебираются поближе к источникам тепла. Причем такой праздный образ жизни мало кого из людей обескураживает. Усатые-полосатые своим поведением порой лишь умиляют. Так и хочется почесать за ушком или погладить мохнатое пузико. В ответ на ласку питомцы мурлычат, что, в том числе, означает хорошее у них настроение.

Кроме того, коты и кошки хорошо известными своими заразительными зеванием и потягиванием. Они делают это как до, так и после сна, в котором в отличие от человека проводят две трети своей жизни. Так что этот процесс у них доведен до совершенства. Кстати о потягушках. Между прочим, это хороший способ привести себя в тонус. Ведь во время сна мышцы у кошек меньше снабжаются кровью и немного затекают.

Что касается традиций или правил, то их у Дня мурлыканья и потягивания, конечно же, нет. Ленитесь себе на здоровье, наслаждайтесь вседозволенностью, любите и будьте любимыми и думайте о приятном.