«Новые люди — новый транспорт»: какова вероятность получить работу студенту после чемпионата комитета по транспорту

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в ходе пресс-конференции ответил на вопрос Gazeta.SPb.ru и рассказал о вероятности трудоустройства студентов после чемпионата «Новые люди — новый транспорт».

В ноябре под эгидой комитета по транспорту для выпускников петербургских вузов вновь пройдет кейс-чемпионат «Новые люди — новый транспорт». По словам главы ведомства Кирилла Полякова, одна из его основных задач заключается в том, чтобы подготовить специалистов, востребованных в экономике.

«Чтобы эти люди сразу находили себе применение в системе органов государственной власти и государственного управления без дополнительной подготовки и максимально быстро входили в курс дела и при этом «горели» на своей работе, отдавали не только знания, но и эмоции. Потому что если человек работает без удовольствия, значит он на каторге, а если с удовольствием — то он счастлив», — уверен Кирилл Поляков.

Опыт прошлых лет, по словам председателя комитета по транспорту, показал, что кейс-чемпионат «Новые люди — новый транспорт» дал городу нескольких хороших специалистов, представивших свои идеи и проекты. Вероятность получить работу после этого конкурса, говорит Кирилл Поляков, довольно высокая. Принцип прост, поясняет он: «В жюри как раз входят руководители компаний-партнеров и, соответственно, сотрудники комитета, как органа государственной власти, а возглавляет — курирующий транспортный блок вице-губернатор. То есть все представители работодателей по сути сами и будут отбирать тех ребят, которые проявят себя на этой площадке. Если понравишься, то, соответственно, работа будет предложена».

Говоря о возможности трудоустроиться в других областях, Поляков напомнил о смежных отраслях, входящих в транспортный блок, которые связаны с инвестициями, туризмом, транспортной инфраструктурой, железными дорогами и т.д.