Беглов заранее поздравил учителей с профессиональным праздником

5 октября в России отметят День учителя.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил всех педагогов с наступающим Днем учителя, которым будут отмечать по всей стране уже 5 октября. Он отметил, что в системе образования в городе трудятся около сотни человек, из них 33 тысячи – это школьные учителя. Глава Северной столицы убежден, что каждый из них выполняет свою работу с честью и достоинством.

«В высокой петербургской культуре, в уважении к нашему городу, в наших достижениях, прежде всего, заслуга учителей»,

— убежден Беглов.

Он также поблагодарил учителей за преданность своей профессии и пожелал им здоровья и благодарных учеников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за первую учебную неделю в России COVID-19 заразилась тысяча учителей. Причиной этому могло стать халатное отношение учителей к необходимости использования средств индивидуальной защиты до начала учебного года.