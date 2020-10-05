Сбой на красной ветке: от «Площади Восстания» до «Нарвской» временно не ходили поезда

В подземке Северной столицы произошел сбой, который повлиял на движение поездов.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что движение было прервано в 23:10 по техническим причинам. Составы временно прекратили движение по первой линии метро от станции «Площадь Восстания» до станции «Нарвская».

Стоит отметить, что неполадка была ликвидирована весьма оперативно — уже в 23:17 движение было восстановлено полностью.

Что послужило технической проблемой представители подземки уточнять не стали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станцию метро «Маяковская» могут начать ремонтировать в 2021 году. ГУП «Петербургский метрополитен» объявил новый тендер на сайте госзакупок. Напомним, организация намеревалась выбрать подрядчика для работ еще весной, но пандемия коронавирусной инфекции внесла в планы свои коррективы.