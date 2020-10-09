Восемь признаков того, что вторая волна Covid-19 вот-вот накроет Петербург

В Петербурге растет среднесуточная заболеваемость коронавирусом, все больше классов в школах переходят на дистанционное обучение, а некоторые вузы уже успели сменить формат занятий, горожане замечают вереницы «скорых» в больницы, медучреждения перепрофилируются, пассажиров грозят не пускать в транспорт без масок, а когда начнется массовая иммунизация — неизвестно, привиты пока далеко не все врачи. Gazeta.SPb.ru рассказывает о косвенных признаках того, что вторая волна Covid-19 уже на пороге и вот-вот его переступит.

По данным «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Петербурге выявлено 469 петербуржцев, заболевших Covid-19. Только в прошлый четверг, 1 октября, этот показатель был почти в полтора раза ниже (285 человек). Если посмотреть эту статистику в динамике, можно увидеть, что суточная заболеваемость в нашем городе только растет. Например, еще в середине сентября было зарегистрировано 211 заразившихся.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, которая координирует и контролирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Ирина Асланян), ситуация в учебных заведениях Петербурга пока достаточно спокойная. Однако к 30 сентября из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 37 классов в 11 городских школах перевели на дистанционное обучение. И эти данные постоянно меняются. К 7 октября заниматься удаленно начали уже 58 классов в 26 школах.

По той же схеме, похоже, начинают работать и вузы. 28 сентября стало известно о заражении Covid-19 родителей одного из доцентов кафедры экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В результате преподавателя и 11 общавшихся с ним студентов отправили на карантин, причем учащиеся оказались запертыми в общежитии. Полный переход на дистанционное обучение в СПбГУ отрицают. Зато такое решение уже приняли в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ): приказом его ректора Виктора Шелудько, образовательный процесс переносится в удаленный формат на срок с 8 октября по 1 ноября.

Кроме того, петербуржцы стали замечать очереди из «скорых» в медицинские учреждения. О паре таких случаев на своей странице в «ФБ» сообщил генеральный директор и главный врач частной скорой помощи «КОРИС ассистанс» Лев Авербах.

Сами больницы постепенно начали перепрофилироваться. 22 сентября аппарат вице-губернатора Олега Эргашева, который координирует и контролирует деятельность комитета по здравоохранению (председатель — Дмитрий Лисовец), сообщил, что временный инфекционный госпиталь, который развернули в пансионате «Заря», вновь стал принимать пациентов с коронавирусом. К нему с начала этого месяца присоединилась Александровская больница. 5 октября койки для заболевших Covid-19 подготовила Клиническая больница Святителя Луки. За пару ней до этого губернатор Петербурга Александр Беглов договорился с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером о передаче под госпиталь помещений выставочного комплекса «Ленэкспо».

При этом в Петербурге от коронавируса привиты пока лишь несколько десятков врачей. Первым уколы сделали сотрудникам Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина. Остальных медиков привьют, когда поступит новая партия препарата. Она, по данным комитета по здравоохранению, ожидается в ближайшее время.

Когда именно начнется иммунизация горожан, сказать сложно. Пока же петербуржцев призывают носить маски и перчатки, особенно в общественном транспорте, ведь его сотрудники имеют право не пускать пассажиров без СИЗ. Такое постановление правительства Петербурга действует со 2 октября. Впрочем, граждане, похоже, не спешат соблюдать требования, в чем убедился фотокорреспондент Gazeta.SPb.ru. Внимательное отношение к своему здоровью необходимо также для того, чтобы не пришлось вновь вводить ограничения — они, по словам градоначальника, губительны для экономики. В Роспотребнадзоре, кстати, не столь снисходительны — по словам главы ведомства Анны Поповой, если россияне не образумятся, меры придется ужесточить.