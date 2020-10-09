На улице Профессора Попова горит дом рядом с отелем «Гайот»

На улице Профессора Попова горит дом рядом с отелем &#171;Гайот&#187;
Пожар на Медиков. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петроградском районе Петербурга спасатели тушат пожара на улице Профессора Попова, 23Л. Во дворах горит трехэтажный корпус.

Как сообщает корреспондент Gazeta.spb.ru, на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Всего задействовано 4 единицы пожарной техники.

Пожар на Профессора Попова, 23Л. Фото: Gazeta.SPb.ru

В настоящее время известно, что очаг возгорания сконцентрирован на кровле трехэтажного корпуса, однако пламенем может быть задето и соседнее пятиэтажное здание.

Пожар на Профессора Попова, 23Л. Фото: Gazeta.SPb.ru

Машин скорой помощи на месте не наблюдается. Информация о пострадавших отсутствует.

Пожар на Профессора Попова, 23Л. Фото: Gazeta.SPb.ru
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