Минтруд хочет поднять пенсии работающим пенсионерам

Министерство труда и социального развития работает над вариантами увеличения выплаты работающим пенсионерам.

Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Минтруда, проработкой всех возможных вариантов увеличения пенсии пожилым россиянам, которые продолжают работать, занимаются «все заинтересованные стороны».

Ранее первый зампред фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил в беседе с ТАСС, что члены партии направили в правительство РФ предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подобная инициатива уже обсуждалась с Пенсионным фондом России и Минтрудом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с октября некоторым пожилым россиянам увеличат пенсии. Сразу миллион военных пенсионеров получат увеличенные выплаты.