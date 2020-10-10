Минтруд хочет поднять пенсии работающим пенсионерам

Минтруд хочет поднять пенсии работающим пенсионерам
Пенсионерам могут поднять выплаты. Фото: pixabay.com

Министерство труда и социального развития работает над вариантами увеличения выплаты работающим пенсионерам.

Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Минтруда, проработкой всех возможных вариантов увеличения пенсии пожилым россиянам, которые продолжают работать, занимаются «все заинтересованные стороны».

Ранее первый зампред фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил в беседе с ТАСС, что члены партии направили в правительство РФ предложение возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Подобная инициатива уже обсуждалась с Пенсионным фондом России и Минтрудом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с октября некоторым пожилым россиянам увеличат пенсии. Сразу миллион военных пенсионеров получат увеличенные выплаты.

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