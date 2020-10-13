Вылет в турецкий Даламан из Петербурга задержали на полчаса

Из Петербурга с опозданием вылетит рейс в турецкий город Даламан. Северную столицу борт должен был покинуть ночью во вторник, 13 октября.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта петербургского аэропорта Пулково.

Планировалось, что воздушную гавань судно должно было покинуть в 03:10, однако вылет был перенесен на 03:40.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что пьяный петербуржец, который пытался улететь домой, так и не смог покинуть Калининград. Его задержали в аэропорту. Внимание правоохранителей пассажир привлек своей шатающейся походкой. Оказалось, что мужчина был пьян.

Его доставили в дежурную часть линейного отдела, где в отношении него возбудили административное производство. Теперь нарушителю предстоит оплатить штраф или провести под административным арестом до 15 суток.