Петербуржцев в четверг по дороге на работу задерживают 5-балльные пробки

Петербуржцев в четверг по дороге на работу задерживают 5-балльные пробки
Пробки в Петербурге. Фото: скриншот

В Петербурге утром в четверг, 15 октября, пробки выросли до пяти баллов. Движение затруднено, в том числе на КАД.

На пять баллов пробки в Петербурге оценил сервис «Яндекс.Карты». Так, из-за ДТП пробка тянется по внутреннему кольцу КАД в районе Рябовского шоссе. Движение на внутреннем кольце затруднено и в районе Октябрьской набережной. Машины толкаются также на внешнем кольце от Обухово до Шушар.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новых ограничениях транспорта в Петербурге. Изменения коснулись улицы Седова, бульвара Красных Зорь, улицы Доблести и других участков.

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