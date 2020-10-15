Петербуржцев в четверг по дороге на работу задерживают 5-балльные пробки

В Петербурге утром в четверг, 15 октября, пробки выросли до пяти баллов. Движение затруднено, в том числе на КАД.

На пять баллов пробки в Петербурге оценил сервис «Яндекс.Карты». Так, из-за ДТП пробка тянется по внутреннему кольцу КАД в районе Рябовского шоссе. Движение на внутреннем кольце затруднено и в районе Октябрьской набережной. Машины толкаются также на внешнем кольце от Обухово до Шушар.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новых ограничениях транспорта в Петербурге. Изменения коснулись улицы Седова, бульвара Красных Зорь, улицы Доблести и других участков.