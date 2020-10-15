«Мойка78» объявила участников номинации «Социальный Петербург» премии «Город Действия»

«Мойка78» в четвертый раз проводит премию «Город Действия». Прием заявок среди жителей Петербурга и Ленобласти проводили до 7 октября, с 8 до 14 октября в социальных сетях проводили голосование. Объявлены участники номинации «Социальный Петербург».

Участниками номинации стали люди, которые, которые ведут социальные проекты — оказывают помощь бездомным, доставляют продукты тяжелобольным, бесплатно помогают детям из трудных семей.

Номинации «Социальная Ленобласть» и «Социальный Петербург» было решено объединить.

Первый номинант — некоммерческий проект «Территория безопасности». Команда активистов делает дороги безопасными для людей. Общественники помогают жителям Ленобласти влиять на правильное оборудование пешеходных переходов, особенно возле школ и детских садов.

Анастасия Гришина и волонтерский клуб «От Сердца к Сердцу» больше двух лет помогают организовывать мероприятия в Ленобласти. В проект входят школьники 7-9 классов.

«Участие в добрых делах помогает формировать в детях уважительное отношение к старшим, заботу о тех, кому нужна помощь, социальную позицию и общение между сверстниками», — считает Анастасия.

Валерия Котлюба и благотворительный проект «Ветер перемен» проводят акции помощи бездомным животным. Волонтеры проекта спасают сотни брошенных четвероногих и находят им новый дом.

Анна-Мария Дрегля и Даниил Козлов представляют проект MetPet. Он направлен на помощь приютам в передаче животных, находящихся на их передержке. Ребята создали первый в России сайт-агрегатор питомцев из приютов. Анна называет свой проект «котопёсным тиндером».

Сергей Иевков — врач анестезиолог-реаниматолог в государственной больнице, также он помогает медпомощью бездомным. В 2020 году активно работал с больными, зараженными COVID-19.

Роман Миронов и благотворительный фонд «Объятие» оказывают помощь сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также находящимся в трудной жизненной ситуации. Им доставляют продукты питания и средства гигиены.

Анна Шаркова представляет проект «Академия волонтеров». Его цель — создание программы для обучения волонтеров и вовлечения активных ребят в постоянную помощь, популяризация саморазвития и умения выходить из конфликтных ситуаций.

Анастасия Вавилова оказывает адресную поддержку многодетным, а также возрождает традиции многодетности в России. Семью под её опекой еженедельно получают хлебобулочные изделия, продуктовые наборы и поддержку в кризисных ситуациях.

Эльвира Лесничая с проектом «Футбольные мамы» старается раскрыть роль матери в воспитании спортсмена. Популяризирует спорта через семейные ценности.

Подводить итоги и выбирать победителей будут 15 октября по адресу: ул. Льва Толстого, дом 9, 4 этаж. Мероприятия пройдет с соблюдением всех требований безопасности, вызванных пандемией.

Генеральный партнёр премии «Город Действия» Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк».