Пробки в Петербурге в субботу утром оценили в 1 балл

В Северной столице субботним утром почти пустые дороги. Пробки в городе оценены в 1 балл.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Петербурге 17 октября для автомобилистов могут составить проблемы при передвижении по городу только дорожные ремонтные работы.
При этом мы можем увидеть небольшие участки, выделенные красным цветом. Сложности с движением отмечены возле станции метро «Петроградская», где стоит в пробках небольшой участок на улице Льва Толстого. Также Большая Зеленина улица испытывает небольшие проблемы.
Что касается центра города, то здесь дороги для водителей практически открыты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что китайский производитель Lifan официально признан банкротом. Компания сама подала заявление о собственной несостоятельности.