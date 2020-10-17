Пробки в Петербурге в субботу утром оценили в 1 балл

В Северной столице субботним утром почти пустые дороги. Пробки в городе оценены в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в Петербурге 17 октября для автомобилистов могут составить проблемы при передвижении по городу только дорожные ремонтные работы.

При этом мы можем увидеть небольшие участки, выделенные красным цветом. Сложности с движением отмечены возле станции метро «Петроградская», где стоит в пробках небольшой участок на улице Льва Толстого. Также Большая Зеленина улица испытывает небольшие проблемы.

Что касается центра города, то здесь дороги для водителей практически открыты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что китайский производитель Lifan официально признан банкротом. Компания сама подала заявление о собственной несостоятельности.