Сергей Малинин назначен главой Комитета по благоустройству

Сергей Малинин назначен председателем комитета по благодустройству Петербурга. Сегодня, 19 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Малинина на должность главы комитета.

Сергей Малинин закончил Ленинградский инженерно-строительный институт, Северо-Западную академию госслужбы. В 2013 году Малинин бл назначен первым заместителем тогдашнего председателя комитета по благоустройству Владимира Рублевского. В октябре прошлого года был назначен врио председателя комитета.

Рублевский возглавлял ведомство пять лет и сложил с себя полномочия по собственной инициативе. Как глава ведомства он запомнился критикой горожан в его адрес из-за плохой уборки улиц зимой и вырубавшимися в городе деревьями.

А в январе прошлого года Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу возбудило дело об административном нарушении в отношении Пб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор Спб», заподозрив в Петербурге «снежный сговор» на 8 млрд — заключение картельного соглашения на торгах по содержанию дорог, включая уборку снега.