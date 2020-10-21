Петербургских депутатов не зацепил закон «О кредитной амнистии»

Депутатов Санкт-Петербурга не заинтересовала инициатива о так называемой «Кредитной амнистии». С федеральной инициативой выступил Андрей Анохин.

Закон «О кредитной амнистии» Анохин предложил рассмотреть в среду, 21 октября. Его предложение отклонили – «за» проголосовали только шесть депутатов. В результате закон включать в повестку дня не стали.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на заседании Законодательного Собрания, в среду развернулся скандал между депутатами из-за масок и перчаток. Многие депутаты пришли без средств индивидуальной защиты. Они проигнорировали рекомендации, из-за чего были отчитаны.

Коллег, в частности, раскритиковала Оксана Дмитриева. В ответ некоторые парламентарии обвинили Дмитриеву в лицемерии, напомнив, что в коридоре она ходила без маски.