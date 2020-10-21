В Ростове опровергли информацию о причинах смерти больных с коронавирусом

В Ростове опровергли информацию о причинах смерти больных с коронавирусом
Смерть пациентов в Ростове-на-Дону от коронавируса. Фото: pixabay.com

Информация о смерти больных в ростовской больнице №20 не соответствует действительности. Также число погибших является недостоверным. Об этом сообщила ТАСС замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

По словам Елены Кожуховой, в Ростове-на-Дону увеличилось количество коронавирусных больных, при этом многие зараженные поступают с различными патологиями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ростовской области умерло 13 пациентов с коронавирусом за сутки. Все пациенты имели хронические заболевания. Также сообщалось, что смерть пациентов на ИВЛ наступила из-за задержки медицинского кислорода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Ростовской области. Пресс-секретарь президента заявил о том, что стоит подождать заявления местных властей по поводу случившегося.

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аппарат ивл борьба с коронавирусом роспотребнадзор Ростов-на-Дону


 

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