Развязку КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют

В Петербурге на несколько часов полностью перекроют движение на одной из развязок КАД.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Уточняется, что на развязке «кольцевой» с Таллинским шоссе проведут работы на высоковольтных воздушных линиях. Они пройдут в рамках ремонта воздушной линии «Красносельская 1,2».

Перекрыты будут полностью съезды на 80-м километре внутреннего кольца, а также на 61-м километре внешнего кольца.

Машины не смогут проехать по ним каждые 30 минут раз в час в ночь с 22 на 23 октября с 00:00 до 05:00. Таким образом, съезды за ночь полностью перекроют пять раз. Для удобства водителей на участке установят водоналивные барьеры и предупреждающие знаки. На месте также будут работать патрульные экипажи ГИБДД.

Кроме того, в это же время будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область, на Красносельское шоссе по направлению в Красное Село и на Волхонское шоссе по направлению в Пушкин.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что движение на Васильевском острове ограничено из-за прорыва.