Петербург вошел в топ самых матерящихся городов России в Интернете

Петербург вошел в топ самых матерящихся городов России в Интернете
В России пользователи социальных сетей стали чаще использовать нецензурную лексику. Фото: pixabay.com

Пользователи социальных сетей из Северной столицы занимают пятое место в списке городов, в которых распространена обсценная лексика, что считается плохим показателем, так как Петербург является культурной столицей России.

Как сообщают исследователи Digital-агентства «Интериум, уровень нецензурной лексики вырос у пользователей социальных сетей из больших городов и мегаполисов. Исследователи сопоставили это с коронавирусными ограничениями и финансовыми трудностями у населения.

При этом лидерство по количеству матерных слов от пользователей Интернета осталось за небольшим городом из Псковской области. Город Дно с населением в 3,5 тыс. человек занял первое место. На второй строчке расположился Краснодар, а тройку лидеров замкнула столица России – Москва.

Далее в списке городов расположились Краснодар, Санкт-Петербург, Анапа, Мурманск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск и Владивосток.

Кроме этого, количество бранных слов по сравнению с 2019 годом у пользователей социальных сетей в России увеличилось почти вдвое.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как социальные сети следят за своими пользователями.

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