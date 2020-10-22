В Пулково планируют день без отмены и задержек рейсов

В петербургском аэропорту Пулково не планируют отменять и задерживать рейсы.
Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на утро четверга, 22 октября.
Пока табло не показывает ни задержек рейсов, ни отмен.
Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что в петербургском аэропорту задержали карманника из Калининграда. Молодой человек, вылетавший в Петербург, похитил телефон другого пассажира, направлявшегося в Новосибирск.
Сообщение о краже получила транспортная полиция Петербурга. Стражи порядка встретили подозреваемого и установили его личность.
Оказалось, что он прибыл в Петербург на заработки, а бесхозный телефон решил прихватить с ленты перед пунктом досмотра. Пропажу обнаружил 33-летний житель Новосибирска.
По факту возбудили уголовное дело.