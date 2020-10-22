В Пулково планируют день без отмены и задержек рейсов

В Пулково планируют день без отмены и задержек рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту Пулково не планируют отменять и задерживать рейсы.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на утро четверга, 22 октября.

Пока табло не показывает ни задержек рейсов, ни отмен.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что в петербургском аэропорту задержали карманника из Калининграда. Молодой человек, вылетавший в Петербург, похитил телефон другого пассажира, направлявшегося в Новосибирск.

Сообщение о краже получила транспортная полиция Петербурга. Стражи порядка встретили подозреваемого и установили его личность.

Оказалось, что он прибыл в Петербург на заработки, а бесхозный телефон решил прихватить с ленты перед пунктом досмотра. Пропажу обнаружил 33-летний житель Новосибирска.

По факту возбудили уголовное дело.

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