Петербуржцы смогут выбрать «народный» логотип для общественного транспорта

В Северной столице стартовал конкурс на создание товарного знака (логотипа) для общественного транспорта. Принять участие в создании фирменного стиля для города смогут все желающие от 18 лет, а также творческие коллективы и юридические лица. Об этом сообщает ГКУ “Организатор перевозок».

Уточняется, что главной задачей конкурса является создание легко узнаваемого товарного знака для всех видов городского общественного транспорта. Логотип победителя будет размещен на всех информационных и остановочных стендах, форме водителей и контролеров.

Также работа победителя появится на сайте «Организатора перевозок» и транспортном портале, на печатной и иной продукции, связанной с общественным транспортом Санкт-Петербурга.

Прием работ продлится с 22 октября до 23 ноября, а подведение итогов состоится перед праздником Нового года.

«Победителей конкурса определит жюри, в состав которого войдут представители профильных комитетов, СПб ГКУ “Организатор перевозок”, представители научного и профессионального сообществ. Оценить лучшие работы смогут жители Петербурга – для этого будет организовано Интернет-голосование на сайте организатора конкурса и в социальных сетях», – говорится в сообщении организатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полиция проверяет пассажиров общественного транспорта на соблюдение масочного режима.