Петербург предлагает помощь в трудоустройстве безработным жителям

Городская Служба занятости готова предложить нуждающимся в работе петербуржцам временную занятость и общественные работы.

Как сообщили в Смольном, Федеральный центр поддержал предложения петербургских властей и выделил субсидии на трудоустройство граждан, оставшихся без работы.

Среди оказываемых мер поддержки оказались организация временной занятости жителей города и трудоустройство их на общественные работы.

На временную занятость могут оформить сотрудников предприятий и организаций, которые находятся в зоне риска увольнения. Речь идет о тех, кто получил уведомление о сокращении, находится в отпуске без сохранения зарплаты или работает на предприятии, где введен неполный рабочий день или приостановлена деятельность. Эти горожане могут получить временную работу по специальностям: оператор связи, почтальон, оператор call-центра, помощник специалиста по кадрам, кладовщик, диспетчер, помощник социального работника, курьер, сборщик изделий и другим.

На общественные работы граждан могут трудоустроить по направлениям: дорожно-строительные работы; строительство и реконструкция объектов жилого фонда и социально-культурного назначения; восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон; озеленение и благоустройство территорий; развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; уход за инвалидами.

Для того, чтобы получить работу по одной из указанных категорий, у человека должна быть постоянная или временная регистрация в Петербурге или Ленобласти.

Общественные работники, согласно законодательству, получают не менее 19 тысяч в месяц (за 40 отработанных часов в неделю).

Работодателям выплачивают компенсацию за предоставление временного трудоустройства в рамках программы — по 15,7 тыс. рублей на каждого работника в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге почти в восемь раз увеличилось число безработных.