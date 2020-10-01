В Петербурге почти в восемь раз увеличилось число безработных

В Петербурге почти в восемь раз увеличилось число безработных
Наиболее востребованными специалистами в городе являются водители, инженеры-технологи, врачи, программисты, шеф-повара, полицейские, юристы, бухгалтеры, экономисты, учителя, фармацевты. Фото: pixabay.com

Количество безработных в Северной столице с начала пандемии увеличилось с 14 до 108 тысяч человек. Отметим, что речь идет только о тех, кто зарегистрировался как безработный в Центре занятости населения.

По словам главы Центра Юлии Гороховой, с начала года на учет по безработице встали 133,7 тысячи граждан. Из них 123 тысячи 224 петербуржца обратились в Центр занятости населения во время пандемии COVID-19 — то есть, 94% от общего числа, передает «РБК — Петербург».

Наиболее активный рост безработных наблюдался в мае и июне, на каждую неделю в эти месяцы приходилось до 20 тысяч человек. Правда, почти 60% вставших на учет не работали и до 1 марта — заняться своим статусом из побудило повышение минимального размера пособия по безработице и другие антикризисные меры, принятые правительством.

Эксперт добавила, что Петербургу удалось избежать массовых сокращений, а с середины августа поток безработных стал заметно меньше — в неделю приходит 500-600 человек. Успешно трудоустроились с начала года при помощи Центра занятости свыше 50 тысяч горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 30% российских работодателей урезали зарплату сотрудникам на фоне пандемии.

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