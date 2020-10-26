В Пулково 26 октября задержали рейс в Москву

В Пулково 26 октября задержали рейс в Москву
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

В понедельник, 26 октября, в Северной столице поднимутся в небо все самолеты, указанные в расписании аэропорта Пулково. При этом не обошлось без задержек.

Об этом стало известно утром в понедельник, 26 октября. По информации онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, задержан рейс авиакомпании «Уральские авиалинии А320. Самолет вылетит в Москву не в указанные 14:50, а в 15:30 по местному времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Россия» выполнила первый регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Женеву 24 октября. На борту самолета Airbus A320 было 168 человек.

Напомним, что теперь доступны перелеты в город Швейцарии из Северной столицы каждую неделю. Рейсы из Петербурга будут осуществляться каждую субботу.

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