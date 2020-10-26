Маршрутка за 50 рублей: в Петербурге еще несколько перевозчиков подняли цены на проезд

Маршрутка за 50 рублей: в Петербурге еще несколько перевозчиков подняли цены на проезд
В Петербурге дорожают маршрутки. Фото: Baltphoto

В Петербурге несколько перевозчиков по коммерческим маршрутам подняли цены на проезд. Среди новых цен обозначена и стоимость проезда в 50 рублей.

Как сообщает АБН со ссылкой на комитет по транспорту, до 45 рублей стоимость проезда поднимает «Питеравто». Еще на трех маршрутах проезд вырастет до 50 рублей.

Кроме того, «Вест-Сервис» до 50 рублей увеличил стоимость проезда на одном из направлений. Такую же стоимость на одном из направлений установил «Шпунт-Северо-Запад».

В середине октября gazeta.spb.ru писала о том, что частные перевозчики Северной столице пока не обращались к властям с просьбой повышения тарифов на проезд. При этом с 15 октября проезд на транспорте компании ОАО «Третий парк» подорожал на 1-6 рублей практически на 50 маршрутов с нерегулируемым тарифов. Тогда в Смольном поясняли, что коммерческий транспорт может повышать тарифы самостоятельно, но не выше предела в 50 рублей.

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