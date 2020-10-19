Перевозчики Петербурга пока не просят повышения тарифов на проезд

Частные перевозчики Северной столице пока не обращались к властям с просьбой повышения тарифов на проезд, несмотря на снижение доходов из-за пандемии COVID-19 более чем на 40%.

С 15 октября проезд на транспорте компании ОАО «Третий парк» подорожал на 1-6 рублей практически на 50 маршрутов с нерегулируемым тарифов. В комитете по тарифам уточняют, что коммерческий транспорт может повышать тарифы самостоятельно, но не выше предела в 50 рублей. В этих условиях рост цен на проезд в маршрутках происходит в рамках допустимого максимума.

Ждать ли изменений в 2021 году, в ведомстве не могут сказать — точных данных нет. Исключать новое подорожание нельзя, но маршрутчики пока не просили о повышении максимального тарифа, узнала «Мойка78». В комитете по транспорту отмечают, что окончательное тарифное решение на ближайшие годы будет принято после утверждения итогового варианта бюджета Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к середине октября в общественном транспорте Северной столицы пассажиропоток снизился на 23%.