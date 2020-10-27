На кронштадской дамбе проведут испытания затвора в положение «закрыто»

На кронштадской дамбе проведут испытания затвора в положение «закрыто»
Пройдут испытания плоского подъемно-опускного затвора. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

В Северной столице планируют провести испытания затвора судопропускного сооружения С-2 в положение «закрыто». Техническое обслуживание механизмов состоится 28 октября с 9:00 до 18:00.

Как сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, при проведении работ движения автомобильного транспорта по мосту С-2 не будет перекрыто. Водители смогут осуществлять рейсы в штатном режиме.

Отмечается, что во время плановых работ будет проведено техническое обслуживание механизмов, проверка работоспособности оборудования и электронных систем управления.

Данные проверки согласованы со службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полумарафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта на Петроградке.

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