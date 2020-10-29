Пулково работает в четверг без задержек и отмен

В четверг, 29 октября, петербургский аэропорт Пулково планирует отправлять рейсы без задержек. Отмен также пока не предвидится.

Это следует из данных онлайн-табло петербургского аэропорта. Пока в расписании на четверг задержки и отмены рейсов не обозначены.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что воздушная гавань Северной столицы переходит на зимний режим работы. К зиме подготовили аэродромную технику. Речь идет в том числе и о навесном оборудовании.

В рамках зимнего графика в Пулково откроют регулярные рейсы по двум новым направлением: Кемерово, Хабаровск, Мирный и Липецк. В общей сложности, запланировано более 70 направлений по всей стране.

Во время новогодних праздников прямым рейсом можно отправиться до Великого Устюга, где живет Дед Мороз.

Пока среди заграничных полетов петербуржцам доступны рейсы в Турцию, Лондон, Женеву и Танзанию.