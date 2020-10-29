Волонтеры «Синей птицы» помогают Петербургу бороться с рекламой наркотиков

В четверг, 29 октября, в 18 районах Северной столицы прошла акция «Синяя птица — безопасная территория», в рамках которой волонтеры центра «КОНТАКТ» закрашивали рекламу продажи запрещенных веществ на тротуарах и фасадах домов.

На месте рекламных объявлений о продаже наркотиков теперь появятся синие птицы — символ волонтёрского движения, сообщает пресс-служба петербургской администрации. Губернатор Александр Беглов выразил благодарность участникам акции и отметил важность и необходимость борьбы с запрещенными веществами.

Объединение «Синяя птица» было создано в апреле прошлого года, после встречи Беглова с жителями Кировского района. В ходе беседы с гражданами губернатор заявил, что к борьбе с распространением объявлений о продаже наркотиков важно привлекать молодежь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник конке возле станции метро «Василеостровская» приведут в порядок добровольцы.