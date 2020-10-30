Муфтий Чечни назвал врагами сторонников президента Макрона

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межие высказался о французском президенте Эммануэле Макроне, как о «самом поганом черте на свете».

Как сообщает «Лента.ру», Межиев также поделился своим мнением насчет заявления бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который назвал Макрона «тварью» и заявил, что слова политика оскорбляют чувства более полутора миллиарда мусульман. Муфтий отметил, что согласен со спортсменом и считает недопустимым такое отношение к религии. Он добавил, что если бы Макрон уважал свою религию, то он бы так же относился и к другим.

Межиев также отметил, что президент Франции не сможет даже пасти овец, поскольку пастух ладит со своими соседями, а «этот черт — не может».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему. Пост с оскорблением Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram.