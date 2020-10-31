Пулково начнет день в субботу без отмен и задержек

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Информации о задержанных рейсах из Пулково нет. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В субботу, 31 октября, в аэропорту Северной столицы все рейсы принимают и отправляют по штатному расписанию. День начнется без отмен и задержек.

Данные об этом предоставлены на сайте воздушной гавани Санкт-Петербурга. По информации онлайн-табло Пулково все рейсы прибудут и отправятся по своим маршрутам точно в указанное время.

Напомним, что интересоваться графиком полетов в Пулково стали после введения глобального карантина, в рамках которого закрылось международное авиасообщение, что привело к ежедневным отменам десятков вылетов из Петербурга и прилетов в город на Неве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Пулково безработный прихватил чужие часы за 100 тыс. рублей на пункте досмотра. Отрицать кражу мужчина не стал.