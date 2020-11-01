В Турции жертвами землетрясения стали более 60 человек

В Турции жертвами землетрясения стали более 60 человек
На месте работают сотрудники спецслужб. Фото: Pixabay

Около тысячи человек признаны пострадавшими.

В Турции из-за землетрясения скончались 62 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Известно, что умерли более 60 человек, 940 признаны пострадавшими, а 218 человек находятся под наблюдением врачей.

Напоминаем, что землетрясение произошло в пятницу днем на западе Турции. В Измире обрушилось около 20 зданий, также было вызвано цунами, затопившее улицы в Сеферихисаре. Последствия были и для греческих островов, находящихся неподалеку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жертвой взрыва в Мытищах стал один человек. Очевидцы пишут в соцсетях, что ранены трое человек, двое находятся под завалами.

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