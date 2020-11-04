Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в один балл утром 4 ноября

Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в один балл утром 4 ноября
Пробки с утра в Петербурге. Фото: Яндекс.Пробки.

В Северной столице дорожное движение в День народного единства с утра оценивается в один балл. Город смог отойти за сутки от вчерашних пробок, которые образовались из-за приезда президента России Владимира Путина.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» в среду, 4 ноября, город с утра не испытывает проблем в дорожном движении. Большое количество свободных зон может быть обусловлено праздничным днем. Позднее ситуация на дорогах может измениться.

Единственные «покраснения» в городе связаны с запланированными ремонтно-дорожными мероприятиями. Поэтому водителям стоит заранее продумать свой маршрут движения по улицам Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водители стояли в пробке на ЗСД около 40 минут. Движение в город от Богатырского проспекта было перекрыто из-за ограничений связанных с приездом Владимира Путина.

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Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в один балл утром 4 ноября
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