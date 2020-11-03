Водители стоят в пробке на ЗСД более 40 минут от Богатырского проспекта

В Северной столице автомобилисты жалуются на большое количество заторов на дорогах по всему городу. Пробки превышают 7 баллов и уже добрались до Западного скоростного диаметра.

По данным очевидцев в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте, водители не могут сдвинуться с места примерно с 19:00. Более 40 минут продолжается пробка от Богатырского проспекта в сторону города.

Отмечается, что полностью перекрыта внутренняя сторона КАД возле поста ГАИ, который расположен перед ЗСД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пискаревского отключили светофоры из-за плотного движения на дороге.

Напомним, что большинство жителей города связывают такое количество пробок в городе с приездом президента России Владимира Путина в Северную столицу. Многие дорожные пространства перекрыты. На данный момент глава государства проводит встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым.