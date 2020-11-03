На Пискаревского отключили светофоры из-за плотного движения

На Пискаревского отключили светофоры из-за плотного движения
Отключили светофоры. Пока без происшествий. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице вечером, 3 ноября, движение на дорогах очень сильно ограничено. Город стоит в пробках, которые оцениваются в 7 баллов.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», из-за больших заторов на дорогах на данный момент отключили светофоры на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Пискаревского проспекта.

Уточняется, что аварий на участке не происходило. Автомобили продолжают тянуться по дороге, но уже без регулируемых сигналов светофоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пробки в городе достигли 7 баллов. Жители города связывают данную проблему с приездом Владимира Путина в Северную столицу.

Кроме дорог, в городе советуют не посещать намывные территории, потому что именно там находится президент России на церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин».

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