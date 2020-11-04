Nordwind: в Петербурге отменят авиарейсы до Хабаровска из-за низкого спроса

Закрытие связано с низким спросом и коронавирусом в стране. Фото: pixabay.com

Закрытие связано с низким спросом и коронавирусом в стране. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы временно не смогут пользоваться авиарейсами до Хабаровска и обратно. Данное закрытие маршрута связано с низким спросом на перелет. Об этом сообщает компания Nordwind.

Уточняется, что прямые перелеты до Хабаровска и обратно будут закрыты с 9 ноября по 23 декабря текущего года. При этом на новогодние праздники жители Северной столицы смогут отправиться в Хабаровск, а затем с 12 января до 31 марта будет введено повторное ограничение на авиарейс.

В авиакомпании Nordwind подчеркнули, что приостановление рейсов связано также с эпидемиологической обстановкой в стране.

Кроме этого, отправиться в Хабаровск из Петербурга и обратно можно будет через пересадку в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 5 ноября Псков и Петербург свяжут регулярные прямые авиарейсы.