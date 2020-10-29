С 5 ноября Псков и Петербург свяжут прямые авиарейсы

Время в пути между Петербургом и Псковом составит всего час. Фото: pixabay.com

Время в пути между Петербургом и Псковом составит всего час. Фото: pixabay.com

На следующей неделе, с 5 ноября, Северную столицу и Псков свяжут регулярные прямые рейсы. Выполнять полеты между городами будут самолеты авиакомпании «СКОЛ».

Согласно пресс-релизу перевозчика, пассажиры будут летать на двухмоторном самолет L-410, вместительностью в 16 человек. Рейсы будут осуществляться ежедневно по будням, а добраться из Северной столицы до Пскова или обратно можно будет всего за один час.

Так, Пскова в Петербург самолеты будут отправляться в 9:30 по местному времени, а из города на Неве в Псков — в 17 часов. Стоимость билетов на рейсы начинается от 3,9 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание полетов. График полетов, составленный на ближайшие месяцы, будет действовать до 27 марта 2021 года. В нем учитываются как внутренние, так и международные рейсы, согласно сегодняшним эпидемиологическим условиям.