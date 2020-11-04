В Петербурге построят тоннель, который свяжет Финляндский и Балтийский вокзалы

В Северной столице озвучили планы на строительство железнодорожного тоннеля, который соединит Финляндский и Балтийский вокзалы.
Об этом сообщил победитель конкурса «Лидеры России» Валентин Енокаев, которого назначили первым замглавы городского комитета по транспорту. По его словам, среди предложений прозвучало строительство железнодорожного кольца в Петербурге.
Чтобы оно замкнулось, необходимо построить тоннель, который свяжет два вокзала — Финляндский и Балтийский. Таким образом планируется создать некий аналог кольцевой линии метро Петербурга.
В случае, если строительство тоннеля все же произойдет, то в метро подрастет интегрируемость, поскольку пересадка в метро станет в разы быстрее. Пассажиры смогут пересесть с железнодорожного транспорта в подземку за 5 минут. На пересадку в наземном исполнении пассажиры обычно тратят около 15 минут.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал Путину о ходе строительства метро в Петербурге.